Сына Жириновского выгнали с выставки, посвященной его отцу

Сына Владимира Жириновского выгнали с выставки, посвященной его отцу. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

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9 декабря на ВДНХ открылась выставка, посвященная 35-летию ЛДПР. Она была приурочена ко дню памяти бывшего лидера партии Владимира Жириновского. На выставке демонстрировались личные вещи политика, его рабочий стол и многое другое.

Когда на место прибыл сын Владимира Жириновского, Олег, его попросили покинуть выставку. Как сообщают журналисты, руководство партии попросило полицейских вывести еще и бывшего члена ЛДПР Василия Власова, который также приехал на мероприятие.

«Я специально зарегистрировался на мероприятие, было все одобрено. Я не стал устраивать скандалов, потому что прекрасно понимал, что руководство партии тут же побежит в специальные кабинеты», — рассказал Власов.

Ранее мы писали о том, что в Сети вспомнили предсказания Жириновского о падении режима Асада в Сирии.