Запашный призвал отправить заработанные за «Щелкунчика» деньги на СВО

Артист цирка Эдгард Запашный призвал отправить заработанные с балета «Щелкунчик» деньги на СВО. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

Ранее сообщалось, что два билета на балет в Большом театре продали за 400 тысяч рублей. Эта новость возмутила многих россиян, в том числе представителей движения «Ветераны России», которые посчитали такие суммы неуместными.

«Большой театр, как лицо федерального уровня подчинения, вправе распоряжаться своей ценовой политикой. Ажиотаж вокруг "Щелкунчика" давно стал сугубо имиджевым. Дело не в полученных деньгах. Например, Большой московский цирк на регулярной основе оказывает помощь нашим бойцам», — прокомментировал это Запашный.

На этом фоне он призвал «абсолютно все культурные учреждения отправлять часть заработанных денег на СВО».