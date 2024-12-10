Россияне с детьми попросили эвакуации из Сирии
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ей стали поступать обращения из Сирии от российских граждан с детьми. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Львовой-Беловой, эти вопросы рассматриваются при участии МИД и Минобороны России. При этом она также добавила, что российская сторона ищет решение подобных запросов в каждом отдельном случае.
«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми. По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае», — заявила она.