В Ярославской области ужесточили правила продажи алкоголя

Ограничения в торговле спиртным, введенные ярославскими властями, вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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Об ужесточении правил продажи алкоголя в жилых домах и в заведениях общественного питания заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ограничения направлены на сокращение точек, где можно приобрести алкоголь.

"Продавать его в таких местах можно будет только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, без учета сезонных зон", - отметил Михаил Евраев.

Кроме того, вводится запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00. Также пиво и слабоалкогольные напитки будет запрещено продавать в магазинах и торговых точках, расположенных в жилых домах.

По мнению ярославских властей, эти меры уменьшат потребление алкоголя, а также помогут противостоять его незаконному обороту и повысить ответственность розничных продавцов.