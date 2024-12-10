В Госдуме россиянам объяснили, как будет работать реестр домашних животных

В России планируется создать реестр домашних животных, в который будет вноситься информация как о новорожденных, так и о взрослых питомцах. Впоследствии благодаря этой мере можно будет оперативно найти хозяина брошенного животного, объяснил 360.ru один из авторов инициативы, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

© Газета.Ru

Реестр предлагается сделать в виде электронной информационной системы, в которую будет вноситься информация о животном — пол, дата рождения, порода, прививки.

«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев, — пояснил депутат. — Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку, и это позволит быстро найти хозяина».

Еще один плюс такого инструмента — это поиск владельца собаки в случае, если она кого-то покусала, добавил Рябоконь. Также можно будет отследить нерадивого хозяина, который выбросил питомца на улицу. А при походе к ветврачу медики будут оперативно узнавать всю информацию о прививках и перемещениях больного животного.

Предполагается, что регистрировать будут как новорожденных, так и взрослых животных. Однако тонкости пока продумываются, а сам законопроект вступит в силу в 2026 году, отметил депутат. В том числе правительство определит, на кого будет распространяться закон — по мнению автора инициативы, в первую очередь это должны быть владельцы собак.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан наказание составит- от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.