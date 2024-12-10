Представитель вымирающего народа России погиб в Курской области

Представитель малочисленного российского народа погиб в Курской области на линии фронта. Об этом сообщил паблик «Погиб на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

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Иван Таймагыр был кереком — вымирающий народ, который территориально проживает на Чукотке. Военный служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты, а также входил в малочисленный состав кереков. Как уточняет паблик, смерть Таймагыра стала невосполнимой утратой для культурного наследия страны.

Он умер в возрасте 55 лет — с его кончиной завершилась и история представителя одного из вымирающих народов, уточняют в посте.

Еще в 2010 году кереков на территории России было всего лишь четверо, однако к 2021 году их численность заметно возросла до 23. Данных о количестве коренных жителей на момент 2024 года нет, как сообщает «Газета.ru».

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