В Татарстане мигрантам намерены запретить работу в двух сферах

Власти Татарстана в 2025 году намерены основательно ограничить сферу трудовой деятельности иностранных граждан. Проект указа главы РТ Рустама Минниханова, где перечислены попавшие под запрет профессии, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

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В документе говорится, что предприятиям на территории республики запретят привлекать к работе мигрантов в десяти сферах экономической деятельности. В перечень в частности входят: перевозка опасных грузов, легковое такси, финансовые услуги, бухгалтерские учет, ветеринарная, охранные службы, организация азартных игр и лотерей, ремонт компьютеров и предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Хозяйствующим субъектам дадут три месяца для того, чтобы привести численность мигрантов в соответствии с запретом, после того как указ вступит в силу.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в республике. В 2025 году она увеличится на 539 рублей и составит 6768 рублей. Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова объяснила это решение ростом зарплат мигрантов. Согласно прогнозам, в следующем году их средний доход составит более 52 тысяч рублей в месяц.