Разведчики Дульцевы прикинулись аргентинскими болельщиками ради визита в Россию

Вернувшаяся в Россию семейная пара разведчиков-нелегалов Артем и Анна Дульцевы рассказали, что приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Об этом они сообщили в интервью журналу «Разведчик».

«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — сказал Дульцев, работавший в тот период под именем гражданина Аргентины Людвига Гиша.

В августе чета Дульцевых, вернувшаяся в Россию в ходе обмена заключенными, поделилась деталями своего ареста в Словении.