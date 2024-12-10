Сын актера Щербакова Василий заявил, что отцу предстоит реабилитация после операции

Сын народного артиста России Бориса Щербакова, Василий, рассказал о самочувствии отца после операции на лице, сообщает aif.ru.

Сын Щербакова рассказал о самочувствии актера после операции на лице
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Василий Щербаков подтвердил, что актеру провели операцию по восстановлению скулы, она прошла хорошо. Однако пока Щербаков не вернется на сцену.

«Реабилитация займет какое-то время», — уточнил сын артиста, добавив, что в больнице отец пробудет минимум две недели.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.