Стало известно, что Иоанн Кронштадтский предсказывал России на конец 2024 года

Иоанн Кронштадтский, известный своими предсказаниями, оставил загадочные послания для россиян, среди которых есть и те, что касаются 2024 года. Об этом сообщает ИА «Кулик».

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По преданию, после вечерней молитвы он лег отдохнуть, и в этот момент свечи погасли, а огонек лампады у иконы Пресвятой Богородицы начал колебаться. Вскоре Иоанну показалось, что кто-то коснулся его плеча.

Перед ним появился старец: бледный, с седыми волосами и в мантии. В левой руке он держал четки, а его взгляд был строгим, но глаза излучали доброту.

После этого перед Кронштадтским начали возникать видения: гибель царя, разрушение храмов, революция, поклонение атеистов и войны. Затем все изменилось: люди словно пробудились и вновь обретали веру в Господа, а затем и в православного царя, укрепляя свою веру.

Старец сообщил, что Россию ожидают последние времена и назвал несколько дат: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024, которые Иоанн записал на песке с помощью своего посоха.

Что именно произойдет в эти годы, неизвестно, но ясно одно — нашу страну ждут судьбоносные времена, говорится в материале.

Иоанн Кронштадтский, якобы обладавший даром предсказания, смог предвидеть множество испытаний для России еще до революционных событий. В числе важных дат он также упоминал 2024 год.