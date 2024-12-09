Старец Матфей Прозорливый рассказал, чем верующим грозят бесы

Старец Матфей Прозорливый рассказал, как однажды он в храме заметил присутствие беса, который прикинулся воином. Об этом он сообщил в понедельник, 9 декабря.

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По его словам, бес свободно передвигался по храму, словно испытывая терпение собравшихся внутри. Нечистая сила подходила к иконам и бросала в них необычные липкие цветы, причем какие-то прилипали к иконам, а какие-то — нет. Старец пояснил, что образы, к которым цветы липли, словно теряли свою силу: люди переставали молиться перед этими иконами, они начинали испытывать слабость и сонливость. Из-за этого многие покидали богослужение, не дождавшись его завершения, сообщает портал Discover24.

В такие моменты Матфей Прозорливый призывал верующих проявлять стойкость, наставляя, что, несмотря на внутренние трудности или сомнения, важно оставаться в храме, продолжать молиться и укреплять свою веру. Старец объяснял, что молитва и глубокая преданность Христу являются единственно истинными способами защиты от влияния бесов, даже если они осмеливаются появляться в святых местах.

История Матфея стала не только предостережением, но и вдохновением для верующих, напоминая о том, что даже в самых сложных ситуациях человек может найти силы противостоять злу, если его вера тверда.

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