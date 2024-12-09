Жителей еще одного российского региона оставили без новогоднего салюта

На Камчатке отменили салюты в честь Нового года, сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале. По его словам, данное решение принято, чтобы поддержать военнослужащих, которые находятся на передовой и выполняют задачи СВО.

Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции, — отметил губернатор.

Ранее исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков пригрозил сотрудникам местной администрации увольнением за новогодние корпоративы «в условиях специальной военной операции». Он также заявил, что полностью поддерживает решение губернатора региона Романа Бусаргина отменить праздничные салюты. По словам и. о. мэра, Новый год — это семейный праздник, и нужно посвятить его детям, в том числе детям военнослужащих.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новогодние фейерверки в столице в этом году запускать не планируется. Такое решение принимается уже третий год подряд.

Салютов в новогоднюю ночь не будет и в Чите. По словам заместителя председателя комитета культуры городской администрации Алексея Немерова, будет также запрещено проносить с собой на площадь Ленина пиротехнические изделия.