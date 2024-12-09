Раскрыты наиболее частые вопросы россиян на прямой линии Путина

Жители России перед прямой линией президента Владимира Путина чаще всего задают вопросы по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, заявил в эфире телеканала «Россия 24» эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Михаил Войтко.

Кроме того, большинство россиян интересуется пенсиями, ЖКХ и вопросами, связанными с проведением специальной военной операции.

«Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия», — рассказал Войтко.

Ранее сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для предстоящей прямой линии с Путиным. Трансляция начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Вопросы можно подавать как в текстовом формате, так и через видеообращения. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, прямая линия президента России будет совмещена с пресс-конференцией. На нее были приглашены представители нескольких западных СМИ.

Песков также говорил, что во время прямой линии с Путиным будут широко задействованы возможности искусственного интеллекта. Он отметил, что данную систему тестировали на массивах данных прошлых лет. При этом организаторы прямой линии учитывают все чувствительные вопросы персональных данных. Песков заверил, что сведения о гражданах будут закодированы.