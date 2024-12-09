Москалькова рассказала о судьбе людей, пропавших в Курской области

Российской стороне удалось установить, что произошло еще с рядом пропавших жителей Курской области, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, она лично участвует в переговорах с Украиной по возвращению россиян на родину.

"Удалось установить судьбу еще ряда людей. Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников, мы сейчас работаем в этом направлении вместе с комитетом Красного Креста, нашими военными и вместе с украинской стороной", — сказала Москалькова.

Она также отметила, что аппарат российского омбудсмена наладил определенный алгоритм, на основе которого ведется поиск людей, пропавших с начала проведения СВОИХ. Уполномоченный по правам человека уточнила, что в процессе также задействованы Международный комитет Красного Креста и украинский омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова обвинила Украину в затягивании обмена пленными и опубликовала список из 630 военнослужащих, которые из-за этого не могут вернуться на Родину. Омбудсмен напомнила, что возвращения близких ждут семьи с обеих сторон. Она надеется, что в скором времени ситуация с этими военными разрешится.