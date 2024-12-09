Санта-Клауса хотят признать иноагентом в России

Общественник Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Санта-Клауса иноагентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бородин отметил, что Санта-Клаус как бренд популярен в недружественных РФ странах и, по сути, заменяет российского Деда Мороза — узнаваемость американского новогоднего волшебника близка к 100%. Кроме того, образ используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

По словам общественника, стоимость торговой марки оценивается в 1,6 трлн долларов и есть вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в РФ. Их целью является разрушение традиционных российских ценностей.

Как сообщает «Газета.Ru», на идею успел отреагировать депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что образ Санта-Клауса является воплощением святого Николая, а потому его запрет не подходит под определение защиты традиционных ценностей. Политик подчеркнул, что христиане на Западе не могут использовать привычный для России образ Деда Мороза, но отыгрываться за это не стоит.