Скончался Дикки Рок, игравший в группе Miami Showband

Стало известно о смерти Дикки Рока — музыканта, с 1963-го по 1973-й возглавлявшего ирландский коллектив Miami Showband. В те времена группу часто называли «ирландскими The Beatles». Музыканты выбрали такое название, так как познакомились недалеко от Майами.

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После ухода из коллектива Рок долгое время выступал сольно. Его последнее шоу состоялось в 2021-м: по словам музыканта, он решил прекратить концерты из-за проблем со слухом. В 2022-м умерла его супруга Джуди: в браке с ней артист прожил больше 60 лет, напоминает Dublin Live.

Miami Showband продолжили выступать без Рока до 1982 года. В 2008-м музыканты объединились, чтобы отправиться в турне, а в 2015-м дали свой последний концерт.

Ранее на этой неделе скончалась Анхела Альварес, получившая известность как самая возрастная обладательница «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист».