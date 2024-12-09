Генпрокурор раскрыл масштабы коррупции среди российских чиновников

В 2024 году около 30 тысяч чиновников привлекли за нарушения антикоррупционных правил к дисциплинарной ответственности. Об этом Игорь Краснов.

По его словам, это происходило после проверок прокуратуры. В результате 500 человек уволили из-за утраты доверия. Ранее такие нарушители могли уволиться по собственному желанию, однако сейчас законодательство не позволяет им это сделать.

«Теперь у них возникли большие, я бы сказал, непреодолимые сложности вернуться на госслужбу», — заключил Краснов.

Также генпрокурор призвал шире применять возможности искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в России.