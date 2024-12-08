Умер актер из сериалов "След" и "Глухарь" Олег Руденко-Травин

6 декабря не стало Олега Руденко-Травина, советского российского актера театра, кино и сериалов.

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Олег Руденко-Травин родился в 1957 году. В 1979-м окончил Саратовское театральное училище имени Слонова по специальности "актер драматического театра".

Служил в Саратовском театре драмы, Тюменском областном театре драмы и Московском государственном областном Театре кукол.

На экране дебютировал в 1987-м - в "Мужских портретах" Лонского. Дальнейшая фильмография - порядка полусотни проектов. В их числе - "Глухарь", "Час Волкова", "След", "Адвокат", "Карпов", "Розыск", "Эпидемия", "Метод", "Гусар".

Пометка об уходе артиста только что появилась в его профиле на агрегаторе "Кино-Театр.Ру".