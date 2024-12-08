Краснов рассказал об изъятии незаконного имущества чиновников

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил изъятие имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами, как средство борьбы с коррупцией.

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в интервью ТАСС заявил, что изъятие имущества чиновников, приобретенного без подтверждения легальными доходами, является «таблеткой от жадности». Он подчеркнул, что такая мера воздействия на нарушивших закон должностных лиц обесценивает попытки незаконного обогащения. Краснов уверен, что эта мера также имеет профилактический эффект в борьбе с коррупцией.

Генпрокурор отметил, что в России давно наработана практика определения истинных владельцев спорного имущества. Это позволяет изымать имущество, оформленное не на самих чиновников, а на аффилированных с ними лиц, так называемых номиналов. Такая практика позволяет более эффективно бороться с укрытием нелегально полученных активов.

Краснов также сообщил, что прокуроры уже второй год контролируют не только расходы, но и доходы государственных служащих и их семей. Вопросы возникают, если сумма доходов превышает совокупный семейный доход за последние три года, и при этом отсутствуют доказательства их законного происхождения. Генпрокурор подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться, так как для коррупционеров не существуют сроки давности, и Конституционный суд России поддерживает эту позицию.

У высокопоставленного чиновника российского министерства конфисковали имущество

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура потребовала изъять у заместителя главы МЧС Кубани 120 млн рублей, также Генпрокуратура потребовала передать велотрек московской Олимпиады государству, а Московский районный суд Петербурга по иску Генеральной прокуратуры постановил передать в доход государства все акции группы компаний «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.