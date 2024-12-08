Симоньян оценила происходящее в Сирии фразой о хмуром утре

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что утро 8 декабря оказалось хмурым.

Таким образом в своем Telegram-канале она отреагировала на новость о том, что боевики в Сирии вошли в Дамаск.

Боевики в Дамаске. Захвачен телецентр. Из тюрьмы выпущены преступники. Аэропорт не работает. Какое хмурое утро, — написала Симоньян.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря. СМИ сообщали, что они дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также отмечалось, что правительственные силы начали отходить из столицы.

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Позже стало известно, что участники вооруженных террористических бандформирований, захватившие центр Дамаска, взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице. По предварительным данным, боевики выпустили на свободу всех заключенных.

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани спустя несколько часов после входа в Дамаск выдвинул первые требования. Он запретил боевикам насильственный захват госучреждений и «праздничную стрельбу».