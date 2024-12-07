Юрист оценил перспективы возвращения Лазаревой* в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева*, которая в свое время покинула Россию и проживает сейчас в Испании, сообщила, что хотела бы вернуться. Она жаловалась на трудности в общении и быту, а также в проблемах с кругом общения за рубежом.

Юрист Иван Соловьев прокомментировал ситуацию, объяснив, что в отношении Лазаревой открыто уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Так что она будет задержана при пересечении российской границы,

пишет АиФ.

«Публичное оправдание терроризма - это тяжкое преступление. Этим Лазарева и занималась в сети Интернет. Она находится в базе разыскиваемых лиц. Поэтому при пересечении границы Российской Федерации она будет задержана и доставлена на допрос к следователю, который ведет уголовное дело. После допроса следователь будет решать, какую меру пресечения ей избирать. Но из-за тяжести совершенного деяния ей уже может быть избрано заключение под стражу», - сказал Соловьев.

В июне 2024 года Татьяну Лазареву внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России. Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В нем знаменитость назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. 11 октября стало известно, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск.

*Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.