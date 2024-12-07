Бориса Щербакова госпитализировали

Народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Федора Иноземцева. Об этом стало известно в субботу, 7 декабря.

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Актера попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягкий тканей. На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к окружению актера.

Сотрудник ГКБ имени Федора Иноземцева подтвердил, что Щербаков находится в медучреждении, не уточнив, в каком он состоянии.

6 декабря Mash сообщил, что Борису Щербакову диагностировали перелом черепа и он находится в состоянии средней тяжести. По данным Telegram-канала, актер получил перелом основания головы, проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы костей лица.

5 декабря Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после неудачного падения в Москве. Вечером 4 декабря Щербаков курил в подъезде, когда ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Его обнаружила супруга, которая вызвала скорую помощь.