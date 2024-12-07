Стало известно о долгах Чекалина налоговой

Telegram-канал SHOT пишет, что блогер Артем Чекалин задолжал российской налоговой 734 тысячи рублей. По данным канала, мужчина владеет четырьмя компаниями, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с бывшей супругой, блогером Лерчек (Валерия Чекалина), продавали тренировки для идеального тела и косметику.

Как стало известно каналу, ежегодная выручка компании составляла около 3 млрд рублей, упала она только в 2023 году — до 808 млн. По информации авторов публикации, после развода в «БИ ФИТ» каждому из бывших супругов принадлежит 37,5% акций компании.

Как пишет канал, в начале декабря ФНС закрыла счета компании Чекалина и его партнера по бизнесу Романа Вишняка, блогеру принадлежит 70% компании «ЭКОФЛОУ», которая занимается продажей косметики, его партнеру — 30%.

Ранее стало известно, что суд разрешил Чекалину общаться с братом и другими родственниками. До этого мужчина не мог контактировать с братом, поскольку тот также фигурировал в деле о выводе денег через Дубай, но в статусе свидетеля. Ни Чекалин, ни его бывшая жена, которая также проходит обвиняемой по делу, не явились на очередное заседание суда. В итоге запрет для блогера был снят.