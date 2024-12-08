Откуда пошла традиция вешать звезду на елку

Обычай украшать новогоднюю елку звездой имеет глубокие корни и в течение веков претерпел множество изменений, адаптируясь к различным культурам и традициям. "Рамблер" расскажет, как и откуда возникла эта традиция, а также о том, как она трансформировалась в разных странах.

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История рождественской звезды берет свое начало в христианской культуре, где Вифлеемская звезда, согласно библейским преданиям, возвестила о рождении Иисуса Христа. Именно эта звезда указывала путь волхвам, которые пришли из восточных стран, чтобы поклониться новорожденному. В Библии, в Евангелии от Матфея, говорится, что эти мудрецы следовали за ней, и она привела их в Вифлеем.

Первая известная связь между рождественской елкой и звездой была зафиксирована в XVI веке в Германии. В это время жители начали украшать рождественские деревья различными предметами, среди которых часто встречались блестящие звезды. Тогда она стала не только символизировать Вифлеемскую звезду, но и начала воспринималась как оберег для дома.

С развитием традиции рождественских елок в Германии, она начала распространяться в другие европейские страны. В XVIII-XIX веках появление елки с украшениями стало привычным для многих стран. В Англии, например, традиция ставить рождественскую елку появилась благодаря королеве Виктории и ее супругу, принцу Альберту, который был немцем и привнес в страну множество немецких традиций, включая эту.

Так, к концу XIX века звезда на макушке елки уже стала неотъемлемой частью украшения, олицетворяя надежду, веру и свет. Чаще всего это была звезда с пятиконечными лучами, напоминающая о небесных путеводителях, и в зависимости от региона она могла быть выполнена из разных материалов: от бумаги до золота.

Адаптация в разных странах

С распространением ритуала украшения елки звездой, каждая культура вносила свои изменения и адаптации. Например, в США традиция укоренилась иммигрантами преимущественно из Германии, но в скором времени она приобрела свои уникальные черты.

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В Австралии звезды также стали популярны, но здесь добавились элементы местной природы, такие как двузначные цветы и мелкие птицы, что придавало особый колорит. Вместо традиционной зеленой ели австралийцы иногда используют более экзотические варианты, которые более характерны для их климата.

В России и странах Восточной Европы звезда на елке тоже стала важным атрибутом зимних праздников. Наряду с другими украшениями, такими как игрушки или гирлянды, звезда олицетворяет надежду и свет в темное время года.

Современные традиции

В наше время звезда на рождественской елке является не только элементом декора, но и символом, который объединяет различные культуры. Современные звезды могут быть выполнены в самых разнообразных стилях — от классических золотых и серебряных до ярких современного дизайна.

Многие семьи прочно удерживают эту традицию, семейные религиозные обряды и праздники, связанные с рождественской елкой и звездами, укрепляют связь между поколениями. Многие считают, что вешать звезду — это важная и значимая часть процесса подготовки к празднику, которая создает атмосферу тепла и уюта.

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