Для мигрантов установили цены на экзамены по русскому языку

Власти России установили цены на экзамены по знанию русского языку для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно источнику, стоимость доступа к экзамену на знание русского языка, а также к экзамену по российской истории и основам законодательства составит 2 950 рублей. Стоимость доступа к прохождению экзамена по русскому языку как иностранному для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство составит уже 5 900 рублей.

Кроме того, получение разрешения на работу или патента указанного в статье 133 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» составит 3 800 рублей.