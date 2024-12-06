Мать Мурдиева поблагодарила Кадырова за слова поддержки в адрес подростка

Мать 14-летнего Муслима Мурдиева, арестованного по делу о драке в московском торговом центре, поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что тот вступился за ее сына. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что уже почти год семья пытается добиться правды и справедливости. Так, поделилась собеседница издания, было отправлено больше 700 обращений в СК, МВД, Генеральную прокуратуру и Госдуму.

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Обращались больше 700 раз в адрес СК России, МВД России, Генеральной прокуратуры России, Государственной думы РФ, УПЧ РФ, УПР РФ, УПЧ Москвы, УПЧ Чеченской Республики и много куда. Однако везде отписки, не основанные на законе. Мы все благодарны главе республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что не оставил без внимания, — заявила женщина.

Мать подозреваемого отметила, что следствие должно быть справедливым и объективным. По ее мнению, сейчас же происходит явное и демонстративное беззаконие в отношении ребенка, который был старостой класса и учился на «отлично».

Никаких замечаний со стороны жителей района и школы никогда не имел. А следствие ради своих показателей просто решило испортить всю жизнь ребенку, еще не начавшуюся. Это недопустимо и по религии, и по нормам морали. Рамзан Ахматович, вероятно, увидев и услышав про такое беззаконие, не смог оставить это без внимания, — заключила Мурдиева.

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов ранее призвали Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Поводом для этого стали высказывания главы Чечни, в которых он заявил, что Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев сидят «не на своих местах».