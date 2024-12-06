Друг Дроздова ответил на слухи об ухудшении самочувствия ведущего

Появившиеся слухи об ухудшении самочувствия телеведущего Николая Дроздова не имеют отношения к действительности. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на близкого друга зоолога Николая Сафронова.

"Буквально позавчера он с женой был у меня в гостях. Я пригласил его и телеведущую Анну Шатилову на встречу друзей. Мы прекрасно провели время. У Николая Николаевича было замечательное настроение: он много смеялся, шутил, рассказывал по традиции об экспедициях, об интересных случаях, которые там с ним происходили", – рассказал он.

По словам Сафронова, у Дроздова нет серьезных проблем со здоровьем. Он много работает, пишет и снимается в рекламе. Кроме того, ведущий передвигается самостоятельно и практикует оздоровительную ходьбу с палками, уточнил собеседник издания.

Вместе с тем Дроздов часто ездит за город, проводит время с внуками и встречается с друзьями, указал Сафронов.

"Мы часа три сидели, болтали. А на следующий день он позвонил моей помощнице Оле и сказал: "Давайте встречаться так каждую неделю!", – добавил он.

В прошлом году СМИ сообщили, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.

Супруга Дроздова, комментируя подобные сообщения, заявила, что он находится дома, у него нет онкологии.

Позже друг Дроздова Константин Мирошник рассказал, что тот чувствует себя хорошо и только изредка пьет лекарства. По его словам, телеведущий живет счастливо, часто встречается со своими знакомыми и "выглядит очень живым".