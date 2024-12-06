Умерла игравшая в "Трех мушкетерах" актриса Татьяна Ермолаева

6 декабря скончалась Татьяна Ермолаева, советская российская театральная актриса, режиссер, заслуженная артистка РФ.

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Татьяна Григорьевна Ермолаева родилась в 1949 году в Финляндии. Окончила Ярославское театральное училище. Сценическую деятельность начала в Новосибирском городском театре кукол, служила во многих театрах страны - в Красноярске, Гродно, с 1981 года - актриса Томского областного театра кукол и актера "Скоморох".

Некролог заслуженной артистки разместила пресс-служба ее театра. "От нас ушла ведущая актриса "Скомороха" Татьяна Ермолаева. Актриса талантливая, органичная, яркая, всю жизнь посвятившая сцене", - сказано в нем.

За годы службы в театре Татьяной Григорьевной было создано более пятидесяти сценических образов в постановках "Марсианские хроники", "Три мушкетера" (Анна Австрийская), "Макбет", "Сон в летнюю ночь", "Визит старой дамы", "Лысая певица", "Приключения Незнайки и его друзей".

Спектакль "Лес", где актриса сыграла главную роль, вошел в список "100 лучших спектаклей сезона 2022-2023" Российской национальной премии и фестиваля "Золотая маска".