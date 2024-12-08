Опасные предновогодние ритуалы: как обезопасить животных и детей

С приближением Нового года в дом приходит время волшебства и радости. Семьи собираются вместе, чтобы отметить праздник вместе. Однако, несмотря на атмосферу веселья, важно помнить о безопасности домашних животных и детей, которые могут стать жертвами подготовительных праздничных ритуалов. "Рамблер" даст советы о том, как можно обезопасить их.

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1. Украшение елки

Избегайте стеклянных шаров и острых украшений. Выбирайте пластик или текстиль — они менее травмоопасны. Это особенно важно, если у вас есть активные домашние животные, которые могут их сбить или выпустить.

Убедитесь, что елка надежно установлена, чтобы она не повалилась при случайном столкновении, будь то кулачок ребенка или хвост собаки. Используйте дополнительное крепление, чтобы ствол устойчиво стоял в подставке.

Располагайте более хрупкие или тяжелые игрушки на верхних ветках, а внизу размещайте более прочные и безопасные. Это поможет избежать повреждений, если животные решат «поиграть» с елкой.

2. Развешивание гирлянд

Удостоверьтесь, что гирлянды имеют сертификаты безопасности и соответствуют стандартам. Проверяйте их на наличие повреждений перед использованием.

Развешивайте гирлянды так, чтобы они находились вне досягаемости для детей и животных. Это поможет предотвратить случайные порезы или удушение.

Проверьте, что провода не торчат из-за мебели и не выходят в открытом виде, чтобы избежать спотыкания. При возможности используйте защитные средства для проводов.

3. Зажигание новогодних свечей

Рассмотрите возможность использования электрических свечей. Они выглядят так же красиво, но не представляют опасности возгорания.

Если вы все же решили использовать настоящие свечи, держите их на недоступной для детей и животных высоте. Убедитесь, что они размещены вдали от горючих материалов.

Никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра. Настройте напоминания, чтобы периодически проверять их состояние, особенно если у вас есть маленькие дети или животные, которые могут заинтересоваться огнем.

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4. Приготовление праздничного угощения

Держите острые предметы и горячие сковороды вне досягаемости детей и животных. Удостоверьтесь, что на кухне нет лишних «доступных» мест, где могут оказаться питомцы.

Дайте детям задания, которые не связаны с острыми инструментами или горячими поверхностями. Это может быть простое украшение блюд или помощь в смешивании ингредиентов.

5. Дополнительные меры безопасности

Объясните детям, что такое безопасное поведение с огнем, украшениями и животными. Сделайте акцент на том, как важно следить за своим поведением и уважать пространство друг друга.

В дни активных праздников создайте для ваших питомцев спокойное и тихое место, где они смогут отдохнуть и не переживать от слишком громкой музыки или большого количества людей.

Реализация предновогодних ритуалов — это возможность создать незабываемую атмосферу и запоминающиеся моменты для всей семьи. Однако безопасность домашних животных и детей должна стоять на первом месте. Помня простые, но важные рекомендации, вы сможете насладиться праздникам, не беспокоясь о потенциальных рисках.

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