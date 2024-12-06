Опубликованы фото могилы врача-диетолога Ковалькова

В пятницу, 6 декабря, состоялось прощание с известным российским врачом-диетологом, доктором медицинских наук РАЕН, теле- и радиоведущим Алексеем Ковальковым, сообщает корреспондент NEWS.ru. Его похоронили на Ново-Ямском кладбище в городском округе Домодедово.

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Ковальков скончался на 63-м году жизни. Последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Ковальков входил в тройку самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes. Вместе с тем эксперт являлся постоянным консультантом программ и документальных фильмов ведущих российских СМИ.

Управляющий клиникой Ковалькова Максим Славин заявил, что смерть коллеги стала для всех неожиданностью: Ковальков не жаловался на здоровье, продолжал работать и строить планы.

Славин добавил, что что дальнейшая судьба клиники Ковалькова неизвестна. По его мнению, клиентов в первую очередь привлекала возможность лечиться под руководством знаменитого врача, а без него многие в клинику не пойдут.

Ранее коллега Ковалькова, член ФМБА России Маргарита Королева рассказала, что смерть Алексея Владимировича стала для нее неожиданностью: во время их последней встречи он хорошо себя чувствовал и был позитивно настроен. Королева отметила, что ее коллега еще много планировал сделать в жизни.