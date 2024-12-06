Названа область с самой высокой смертностью от рака в России

В Курганской области зафиксирована самая высокая смертность от злокачественных новообразований с 2001 года. Регион лидирует по смертности от рака в России. Такие данные за 2023 год приводит Росстат на сайте государственной статистики.

«В Курганской области в 2023 году смертность от новообразований составила 276,5 человек на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в России. Второе место занимает Псковская область. В среднем в России смертность от рака 197,4 человек на 100 тысяч. В Уральском федеральном округе этот показатель 200,9 человек на 100 тысяч населения», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.

В регионе показатель смертности от рака в 2023 году был самым высоким с 2001 года. Второе место занимает 2013 год (270,6 человек). Самая низкая смертность была в 2001 году — 213,2 человек на 100 тысяч населения, говорится в статистическом ежегоднике за 2013 год, который опубликован на сайте Свердловскстата.

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Второе место в УрФО по смертности от рака занимает Свердловская область (276,5), а третье Челябинская область (222,7). Самый низкий показатель смертности в Ямало-Ненецком автономном округе (105.4). Журналист URA.RU направил запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с просьбой прокомментировать данные.

Ранее URA.RU писало, что в Курганском онкологическом диспансере решают вопрос о закрытии отделения по лечению рака легких. В депздраве опровергли эту информацию, заявив, что планируется объединение отделений абдоминальной онкологии и торакальной онкологии в отделение торако-абдоминальной онкологии.