Хазанов рассказал, почему закончил с сольными выступлениями

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, почему больше не проводит сольные выступления. Об этом пишет Kp.ru.

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Глава Театра эстрады признался, что больше не проводит сольные выступления из-за некультурных зрителей. Он уточнил, что публика на концертах в последнее время сильно изменилась.

«Мне стало некомфортно в качестве партнеров иметь зрителей. Это постепенно нарастало. Где-то после 1991 года, когда рухнул Советский Союз, постепенно у меня стала отходить куда-то на периферию способность отвечать запросам зрительного зала. Зритель изменился принципиально. Огромная часть публики — это нуворишевский сегмент», —поделился актер, добавив, что перестал выступать около 10 лет назад.

Хазанов вспомнил свое выступление в киноконцертном зале «Октябрь», когда зрители, занявшие первый ряд, открывали бутылки с шампанским и направляли пробки от них прямо на сцену. Посетители отказались от посуды, но у них было пиво в алюминиевых банках, которое они выпивали и наливали вместо него шампанское.

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