Российские провинции, где располагаются военные заводы, зажили нормальной жизнью благодаря заказам для нужд спецоперации на Украине. Об этом заявил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Российские провинции зажили нормальной жизнью, потому что в них пришли военные заказы. А там много военных заводов», — рассказал Константин Малофеев, его слова публикует «Царьград».

Россия может продолжать СВО очень долго, и чем дольше, тем здоровее будет ее экономика, подчеркнул основатель телеканала. Он посоветовал Соединенным Штатам понять факт, что санкции не повлияют на Россию, а экономически обложить страны БРИКС с помощью доллара — физически невозможно.