Что было принято подавать на новогодний стол на Руси

Гастрономические традиции празднования Нового года в нашей культуре складывались на протяжении веков. Так, блюда, подававшиеся на столах на Руси, варьировались в зависимости от материального положения и региона. "Рамблер" расскажет, как разнообразие продуктов отражало обычаи русского народа.

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Крестьянский стол

У крестьян основным рационом были те блюда, которые можно было приготовить из доступных ингредиентов. Чаще всего на новогоднем столе не было мяса дичи или домашней птицы из-за отсутствия средств. Небольшие уловы рыбы, например, леща или сельди, были более привычным угощением.

Приготовление рыбных блюд также включало уху — наваристый суп на основе пресноводной рыбы. Использовали как свежую рыбу, так и соленую, копченую, подавая в виде закусок или горячих блюд. Уха со стерлядью или осетром считалась настоящим деликатесом. Для разнообразия и оригинальности в праздничном меню можно было встретить различные закуски из рыбы.

У крестьян наряду с рыбой подавались блины с различными начинками, которые готовили из оставшихся продуктов. Блины, символизируя солнце и урожай, могли быть сладкими, мясными или с грибами. Эти блюда имели важное значение, ведь готовились с любовью и делились с близкими на празднике.

В качестве сладкого предлагались овощи и фрукты, варенные в меду, орехи и пастилу, которая также была популярным лакомством. Эти блюда изготавливались по традиционным рецептам и были символом уюта и домашнего тепла.

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Мясо на столе у богачей

В противоположность этому, у богачей праздничный стол отличался огромным изобилием. Они могли похвастаться блюдами с тетеревом и рябчиками, а также различной дичью — утками и гусями. Особым лакомством считалось мясо лебедей, журавлей и цапель, которое подавали в специальных блюдах.

По православным традициям использование мяса было символом щедрости, но его приготовление имело свои строгости. Мясо не мелчили и не смешивали с другими изделиями, что считалось грехом. Оно готовилось из цельных кусков, что подчеркивало его натуральную суть. Жарили мясо на вертеле или варили в ароматных пряных рассолах, что придавало ему уникальный вкус и аромат.

Напитки на новогоднем пиршестве

Напитки играли ключевую роль в праздновании. Мед, изготавливаемый в разных вариантах — простой, боярский, с добавлением ягод или пряностей — был универсальным напитком, который подходил ко многим блюдам. Квас и морс, сделанные из различных ягод, были популярны среди простых людей.

Также предлагались более крепкие напитки. Водку, которая в те времена также воспринималась как вино, часто настаивали на различных травах для улучшения вкуса. Существовала даже специальная сладкая водка на патоке, предназначенная для женщин, что отражало разнообразие подходов к алкогольным напиткам.

Таким образом, новогодний стол на Руси представлял собой уникальное сочетание традиций, доступных ингредиентов и кулинарных умений. Каждое блюдо и напиток несли в себе богатую культурную ценность, подчеркивая единство семьи и празднование нового начала.

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