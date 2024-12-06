Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, куда потратит миллионы

Выигравшая в лотерею рязанка рассказала, куда потратит миллионы
Ольга из Рязани раньше работала токарем, теперь сидит с внучкой и присматривает за своей пожилой мамой. Выигрыш стал для женщины не первым, прежде она выигрывала 20 тысяч рублей.
Теперь же сумма оказалась куда внушительнее. Лотерея была моментальной, поэтому рязанка сразу узнала, что она внезапно разбогатела на 2 млн рублей.
"Эмоции зашкаливали, я не верила своим глазам. Вместе с продавцом взяли лупу, чтобы убедиться в верности итоговой суммы. Сотрудник лотерейного киоска была рада за меня и поздравила с победой!" - рассказала Ольга.
Новоявленная миллионерша рассказала, что выигрыш хочет потратить с пользой - планирует сделать в квартире ремонт.