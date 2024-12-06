Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, куда потратит миллионы

Ольга из Рязани раньше работала токарем, теперь сидит с внучкой и присматривает за своей пожилой мамой. Выигрыш стал для женщины не первым, прежде она выигрывала 20 тысяч рублей.

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Теперь же сумма оказалась куда внушительнее. Лотерея была моментальной, поэтому рязанка сразу узнала, что она внезапно разбогатела на 2 млн рублей.

"Эмоции зашкаливали, я не верила своим глазам. Вместе с продавцом взяли лупу, чтобы убедиться в верности итоговой суммы. Сотрудник лотерейного киоска была рада за меня и поздравила с победой!" - рассказала Ольга.

Новоявленная миллионерша рассказала, что выигрыш хочет потратить с пользой - планирует сделать в квартире ремонт.