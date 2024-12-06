Стало известно, сколько блогеров получили отказ в регистрации от РКН

Роскомнадзор отказал блогерам в регистрации страниц и каналов в социальных сетях по 13 тысячам заявлений, сообщили «Известиям» в ведомстве. Основная причина связана с некорректно указанными данными.

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Ведомство отказало блогерам в регистрации страниц по 13 тысячам заявлений. Основные причины отказов: на персональной странице не размещен номер заявки, присвоенной после ее подачи, некорректно указана ссылка на страницу, некорректно указано наименование страницы, — пояснили в ведомстве.

Всего владельцы каналов и страниц в соцсетях подали через «Госуслуги» уже свыше 41 тысячи заявлений. Из них, по состоянию на 3 декабря, зарегистрированы уже более 22 тысяч.

Ранее на официальном сайте Минцифры России сообщили, что на портале госуслуг открылась регистрация каналов и интернет-страниц с 10 тысячами подписчиков. Специальная форма доступна для физических и юридических лиц, россиян и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Маркетолог Антон Хоменок пояснил, что блогеры должны регистрироваться на «Госуслугах», чтобы оформлять налоговую регистрацию. Часть операций на рынке интернет-рекламы проводится в серой зоне, отметил он. По его словам, регистрация поможет создать реестр каналов для обеспечения уплаты налогов.