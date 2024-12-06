ФСБ рассекретила архивы о преступлениях немецкого спецназа «Бранденбург-800»

Соединение специального назначения "Бранденбург" германской военной разведки "Абвер" - одно из самых известных подразделений спецназа периода Второй мировой войны.

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В задачу "бранденбуржцев" входил захват важных стратегических объектов в тылу противника, проведение иных диверсионных операций, ведение разведки, захват "языков" и другие операции.

К сожалению, в исторических кругах на Западе да и в 90-е годы в России стало "модным" придавать некий ореол мужества, профессионализма и даже рыцарства "питомцам" адмирала Канариса. Однако рассекреченные архивы ФСБ еще раз подтверждают, что какими бы суперспецназовцами ни были пехотинцы "Абвера", все они по своей сути являлись нацистами и карателями. При этом в рассекреченных советских архивах не скрывается, что немецкая контрразведка проводила успешные вылазки в тыл Красной армии и брала в плен советские разведгруппы. Однако львиная доля "подвигов" немецкого спецназа приходится на десятки сожженных деревень и сотни расстрелянных мирных граждан, заподозренных в помощи партизанам.

Как напомнили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, возникнув в 1939 году как строительно-учебная рота особого назначения, к лету 1940 года подразделение было развернуто в 800-й учебный полк особого назначения "Бранденбург", который находился в непосредственном подчинении Управления "Абвер II" - саботаж и диверсии.

В начале апреля 1943 года была сформирована дивизия "Бранденбург".

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Первоначально "Бранденбург" комплектовался этническими немцами, знающими иностранные языки и имевшими хорошую физическую подготовку. Они участвовали в Польской, Бельгийской, Французской кампаниях, нападении на Советский Союз.

На советско-германском фронте для выполнения заданий именно "бранденбуржцы" переодевались в форму военнослужащих Красной армии, вооружались советским оружием, снабжались фиктивными документами и действовали под видом подразделений частей Красной армии.

С начала 1943 года подразделения "Бранденбурга" стали все больше использоваться наряду с контрразведывательными формированиями германской военной разведки в карательных операциях по борьбе с партизанами и проведению тактики "выжженной земли", зверских убийствах мирных жителей.

Выписка из архивных документов: "До каждого солдата был доведен приказ командира батальона - сжигать все населенные пункты этого района, а гражданское население, встречавшееся в лесах, без различия возраста расстреливать на месте… Так, по неполным данным, только в районе деревни Чечевичи было сожжено около 8 деревень и расстреляно свыше 200 советских граждан".

Попавший в плен фельдфебель "Бранденбурга" Керстгес подробно рассказал о действиях своего батальона. Согласно его показаниям, группу под его командованием в составе 10 человек в январе 1944 года отправили на разведку к переднему краю. Все они были переодеты в русскую форму. В результате одной вылазки они наткнулись на четверых русских разведчиков-лыжников. Троих взяли в плен, одного застрелили при попытке к бегству. Также переодетыми в форму Красной армии, а еще трое - в женские платья смогли застать врасплох передовой дозор красноармейцев. Также он подробно рассказал, как методично и с немецкой пунктуальностью происходила зачистка деревень, заподозренных в связях с партизанами. Убивали всех - детей, женщин, стариков. Дома сжигали. Например, в деревне Повчень у Припяти фельдфебель получил "неприятный приказ расстрелять 50 гражданских жителей". На помощь он взял еще одного солдата.

"Расстрел производился из автоматов. Вместе с этим другие расстреливали скот. После этого по приказу командира взвода все дома были подожжены", - рассказал Керстгес.

В начале июля 1944 года начальник УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта направил подробную докладную записку "О действиях подразделения дивизии "Бранденбург-800". В документе подчеркивалось, что захваченные в плен каратели 3-го полка "Бранденбург" предаются Военно-полевому суду.