Ушел из жизни российский телеведущий Виктор Азеев

4 декабря скончался Виктор Азеев советский и российский режиссер, аниматор, телеведущий, продюсер, педагог, доцент кафедры компьютерной графики и анимации, руководитель мастерских во ВГИКе.

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Азеев родился 28 сентября 1955 года в Смоленске. В 1972-м поступил в Ленинградский институт киноинженеров (ныне - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), окончил вуз в 1977 году. Переехав в Москву, поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии имени Герасимова на режиссерский факультет, окончив его в 1990-м с красным дипломом.

С 1977 по 1982 годы Азеев работал оператором комбинированных съемок на киностудии Министерства обороны СССР, а далее, по 1996 год, там же - режиссером мультипликационного кино.

В 1990-х Виктор Азеев был автором, режиссером, исполнительным продюсером на телекомпании "Свежий ветер", где делал передачи "Доброе утро" и "Подъем". Оттуда перешел на "Муз-ТВ" - как автор, режиссер, оператор. Создавал, в частности, анимационные заставки для телеканала. После - еще ряд студий и телеканалов. В его фильмографии - проекты "Бутерброд", "Что внутри", "Байки из кухни", "Два Хвоста", другие. На счету артиста множество премий.

Некролог опубликован сегодня на сайте ВГИКа. Детали не приводятся.