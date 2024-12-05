Умерла потерявшая после третьих родов память героиня «Прямого эфира»

В Ульяновске прошли похороны героини «Прямого эфира» Марии Полищук, которая потеряла память после третьих родов. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на ее мужа.

Напомним, что история Полищук стала достоянием общественности два года назад, когда она вместе с мужем приняла участие в программе «Прямой эфир». Супруг женщины рассказал, что в ноябре 2021 года его жена легла в роддом, где через пять дней родила ребенка путем кесарево сечения. Однако после введения анестезии у Полищук случился анафилактический шок и она впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь 17 суток и смогли ее спасти, однако, когда она пришла в себя, то не смогла вспомнить ничего из своей жизни.

Вчера, 4 декабря, стало известно, что Полищук скончалась. По словам ее мужа, он отлучился из дома на некоторое время, оставив жену с детьми, а когда вернулся, то обнаружил ее уже мертвой. По предварительным данным, она подавилась хлебом, в результате чего у нее случилась остановка сердца.

Прощание с Полищук состоялось сегодня, 5 декабря, около дома, где жила семья. На него пришло около 30 человек, в основном родные и близкие, но были и другие неравнодушные люди, сочувствовавшие чужой беде. Полищук похоронили на Ишеевском кладбище.