Дочь Жириновского раскрыла неизвестные пророчества отца

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко на пресс-конференции в Центральном аппарате партии поделилась неизвестными пророчествами отца. О том, что еще предсказывал политик рассказывает «Комсомольская правда».

В частности, по словам Боцан-Харченко, Жириновский, когда только началась пандемия COVID-19 в 2020 году, говорил о том, что за этим последует 10-летняя эпоха небывалой вирусной активности.

«Это будут не только лабораторно сделанные вирусы, но и естественные, которые мутируют. И, к сожалению, многие лекарства и стандартные средства лечения окажутся для них непригодными, и нам придется разрабатывать новые способы. Нам придется смириться с ограничениями, в том числе, по передвижениям, которые будут связаны с тем, что вирусы и новые инфекции будут бушевать. Это будет наша реальность», — добавила она.

Также политик говорил о биологическом оружии и биолабораториях, которые приведут к общему ухудшению здоровья у всех.

Предсказания Жириновского: что уже сбылось и что ждет мир и Россию в будущем

Еще один прогноз Жириновского касался стремительного изменения климата на планете.

«Он говорил, что в ближайшем будущем мы столкнемся с таким понятием как климатические мигранты или климатические беженцы, потому что во многих регионах, особенно на юге, в последние годы в геометрической прогрессии становится все жарче и жарче. Температура достигает таких отметок, которые просто непригодны для нормальной, здоровой жизни во многих регионах мира. Там будут проблемы с питанием. Начнется, так называемое, глобальное переселение людей», — пересказала слова отца Боцан-Харченко.

Политик считал, что они все хлынут на север, в том числе в РФ, где будут благоприятные климатические условия. Конкретных дат он не назвал, но заявил, что это произойдет до середины XXI века.

Боцан-Харченко отметила, что ее отец не был ясновидящим или пророком — его предсказания были результатом колоссального интеллектуального труда, глубочайших аналитических способностей и блестящего образования.

Напомним, что Жириновский скончался 5 апреля 2022 года. При жизни он успел сделать много прогнозов, которые сбываются до сих. В частности, он предсказал СВО и покушение на избранного президента США Дональда Трампа.