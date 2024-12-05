Названа причина «пропажи» буквы «А» с вывески в аэропорту Саратова
Буква «А» была удалена из названия города на здании саратовского аэропорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Новое здание аэровокзала в Саратове было построено в 2019 году. Его архитектуру и дизайн интерьеров отмечали специалисты, аэропорт «Гагарин» становился лауреатом различных выставок.
«В связи с технической неисправностью специалисты аэропорта демонтировали часть конструкции вывески с названием города для проведения ремонтных работ в условиях специализированной мастерской. Временная конструкция будет восстановлена сегодня, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — уточнили в «Гагарине».
Ранее сообщалось, что жителей Саратова серьезно раздосадовало исчезновение первой буквы «А» в названии города в местном аэропорту.
Россиян обеспокоила пропажа буквы из названия города
В соцсетях комментаторы пошутили, что «даже буква «А» улетела в отпуск, а ты нет», и увидели в названии с пробелом некий символизм.