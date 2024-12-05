Милонов оспорил выбранное слово года — 2024 в России

Словом года — 2024 должно быть не «Пушкин», а отражающее прогнозы «победа» или «прорыв», заявил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с «Радио 1». Он отметил, что символом года может стать также «Орешник».

Депутат подчеркнул, что не согласен с выбором Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Пушкин — это уже вне времени.

Мне кажется, что в нашей стране сейчас лучше называть словом года «прорыв», «победа», «победим», «выстрел» — это то, что отражает прогнозы. Я не стал бы говорить, что слово «Орешник» может быть словом года, но как символ, безусловно, да, — указал Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что сайты с аниме могли начать блокировать в России из-за большого содержания порнографических сцен. Парламентарий выразил мнение, что такие мультфильмы являются попыткой оправдать зверства японцев во время Второй мировой войны.

Перед этим Милонов заявил, что жительницы Краснодарского края, прилюдно высмеявшие инвалида-колясочника, повели себя как негодяйки. Депутат при этом подчеркнул, что не стоит травить девушек за их поступок.