Балерина рассказала о сложностях выступления на льду в Мурманске

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова рассказала о сложностях выступления на льду в суровых климатических условиях Мурманской области, где она ранее исполнила фрагмент «Лебединого озера». О том с чем ей пришлось столкнуться, она поделилась в беседе с «Абзац».

Балерина указала, что в день ее выступления на льду озера Малый Вудъявр шел дождь, было очень ветрено и темно.

«Мы буквально боролись со стихией. Лед покрылся водой, я была вся мокрая, но понимала, что итоговая картинка будет красивее, чем ожидалось. Танцевать, когда не чувствуешь рук и ног, конечно, очень сложно. Ко всему прочему на льду существует угроза что-то сломать», — поделилась Багаутдинова.

Она отметила, что ей пришлось совмещать безопасность с мастерством, поскольку было «очень важно впечатлить зрителей». Несмотря на все сложности, по словам балерины, ей удалось максимально погрузиться в образ и философскую идею танца.