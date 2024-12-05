Стал известен маршрут путешествия Федора Конюхова, которое продлится 200 дней

Российский путешественник Федор Конюхов отправился во второй этап кругосветного маршрута в Южном океане — он собирается добраться из Аргентины в Австралию на весельной лодке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал сын путешественника, Конюхов отправился в свободное плавание — ранее его буксировали на специальной экспедиционной яхте. Ожидается, что путешествие займет около 200 дней.

Ранее Конюхов также рассказал, что ему нужно будет преодолеть расстояние в 18 тысяч км. Для этого ему придется грести по 15 часов в день. При этом подготовка к путешествию велась весь ноябрь — команда ожидала подходящего погодного окна. Отметим, что этот переход станет вторым этапом кругосветного маршрута Конюхова в Южном океане. Первую его часть путешественник преодолел в 2018-2019 годах.