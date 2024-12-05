Жителей Ленобласти призвали собирать тревожные чемоданчики

В Ленинградской области на государственном телеканале "ЛенТВ24" приступили к обучению населения действиям при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает портал "47news".

Отмечается, что транслируются ролики следующего содержания - прилет беспилотника, авария на химически опасном объекте и сбор тревожного чемоданчика.

"Заметим, сюжеты подаются в виде социальной рекламы и порой повторяются чуть ли не каждые пятнадцать минут", - пишет портал.

2 декабря сообщалось, что в Ленинградской области не будут изымать у собственников подвалы для оборудования укрытий. Об этом "Газете.Ru" сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона, комментируя соответствующее решение губернатора Александра Дрозденко. 21 ноября Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что заглубленные подвальные помещения в регионе будут изыматься и оборудоваться в качестве укрытий для населения на случай ЧС.