«Елочный» скандал: жительница Уфы обвинила чиновников в краже дерева

В Уфе разгорелся скандал вокруг новогодней елки, установленной чиновниками в одном из районов города. Как сообщает «Башинформ», жительница Уфы заявила, что елка была «украдена»: женщина вырастила это дерево рядом со своим домом.

По данным «Башинформ», в муниципалитете заявили, что по согласованию с собственником участка дерево, выросшее в Дёмском районе, «обрело новую жизнь в качестве главного символа Нового года». Однако вырастившая ель женщина поспорила с этой версией.

«Вот так растишь ель более 20 лет, а потом ее тихо спиливают и выдают за «подарок» Дёмскому району за счет людей, которые все эти годы любили и заботились о елке. Как теперь объяснить ребенку, где его елка, которую он каждый год украшал? Что сказать?» - написала жительница Уфы.

В ответ на это представительница администрации района Айгуль Каменец заявила, что ель росла в охранной зоне надземного газопровода. По ее словам, в середине ноября было вынесено предписание об очистке этой территории от деревьев и кустарников.

«Учитывая, что ель подлежала обязательному сносу во избежание чрезвычайной ситуации, было принято решение не утилизировать срубленную ель, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка», - подчеркнула Каменец.

Она добавила, что большинство жителей дома, рядом с которым росла ель, согласились с этим предложением.

Telegram-канал Baza уточнил, что жительница Уфы по имени Наталья посадила ели более 30 лет назад вместе со своим мужем, когда у них родилась дочь. По данным Baza, Наталья обратилась в администрацию с жалобой, но там также сослались на проходящий рядом газопровод и технику безопасности.

Telegram-канал отмечает, что рядом растет еще одна ель, но «не такая красивая», и ее не срубили. По словам Натальи, в администрации не ответили на вопрос, почему дерево не мешало газопроводу в течение 30 лет.