В РПЦ предложили альтернативу абортам
В Русской православной церкви предложили альтернативу абортам. О чем именно идет речь, рассказал священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко, сообщает Ura.ru в Telegram.
Савченко предложил россиянкам рожать, но отказываться от детей, сдавая их в детдома.
«Это с христианской, православной точки зрения так лучше сделать», — пояснил он.
Священник заявил о катастрофическом влиянии абортов на рождаемость. По его словам, демографические потери вследствие этого превышают потери в Великой Отечественной войне.
Батюшка назвал два правила для попадания в рай
Ранее беременные москвички стали получать письма от патриарха Кирилла. В послании глава РПЦ сообщает, что надеется на скорое приобщение ребенка получательницы ко Христу через таинство крещения.