Актрисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей

Народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась врачебная помощь из-за сильных болей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, у звезды «Гусарской баллады» онкология и паллиативный статус из-за рака, она постоянно принимает специальные препараты.

«Однако на днях у нее начались сильные боли. Настолько, что даже перестали помогать таблетки. Тогда домой приехала бригада паллиативной помощи», - отмечает издание.

В итоге мощный анальгетик позволил стабилизировать состояние Голубкиной. Сейчас она восстанавливается.

Голубкиной рекомендовано пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки, отмечает Telegram-канал Shot.

Актриса, по информации СМИ, уже десять лет борется с болезнью Вальденстрема и на несколько лет удалось добиться ремиссии, однако в этом году болезнь начала прогрессировать. В июле Голубкину госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи.