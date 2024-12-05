Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

Племянник главы Министерства образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева и ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Ахмеда Бучаева Магомед погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в ноябре.

Об этом объявил глава российской республики Сергей Меликов в Telegram-канале.