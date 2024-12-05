СМИ сообщили о плохом самочувствии Николая Дроздова

87-летний зоолог, телеведущий Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенной утомляемости. Как сообщает Telegram-канал Shot, большую часть времени он проводит в кровати.

По информации канала, недавно Дроздов самостоятельно обратился к медикам и пожаловался на заметную слабость. После этого врачи провели телеведущему курс гормонотерапии, рекомендовав побольше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале следующего года.

Осенью 2023 года СМИ сообщали, что зоолог якобы попал в больницу в тяжелом состоянии. Shot утверждал, что во время обследования у него нашли злокачественную опухоль предстательной железы. Дочь Дроздова называла информацию не соответствующей действительности, а его друг Дмитрий Дунаев заявлял, что здоровье телеведущего не ухудшилось.

В сентябре этого года Mash заявлял, что 87-летний мужчина может ослепнуть. Недавно Дроздов якобы обращался к врачам и жаловался на резкое ухудшение зрения — медики обнаружили у него глаукому.